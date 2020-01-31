Орехово-Зуево, Московская область, 31 января 2020, 13:07 — REGNUM В Орехово-Зуевском горокруге завершили строительство многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, это жилой дом, рассчитанный на 94 квартиры. Общая площадь объекта составляет 8,3 тыс. м кв. На первом этаже строения предусмотрено 10 нежилых помещений.
Девять квартир в новом доме предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации.