Париж, , 13:05 — REGNUM Свой собственный тест, предназначенный для диагностики нового коронавируса, создала французская компания Novacyt. Об этом 31 января сообщается в распространённом коммюнике компании.

«(Компания) Novacyt, являющаяся международным специалистом в области клинической диагностики, объявляет о запуске его подразделением молекулярной диагностики нового теста, разработанного для диагностики нового вида коронавируса», — говорится в сообщении.

Также в компании считают, что их новый вид теста способен выявлять штамм коронавируса 2019 года и это его выгодным образом отличает от других тестов, менее специфичных и могущих давать реакции на родственные виды вирусов, «что может привести к ошибочному диагнозу».

Кроме этого, в Novacyt сообщили, что их тестом заинтересовалось уже 10 стран и рассказали, что он будет представлен в ближайшие выходные на выставке Medlab Expo на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании выявили два первых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.