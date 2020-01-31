Москва, , 13:25 — REGNUM Профилактические и предупредительные меры, которые предприняты российскими властями в условиях распространения китайского коронавируса, стали вынужденной и правильной реакцией. Об этом заявил 31 января министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя закрытие пунктов пропуска на российско-китайской границе.

Он напомнил о реакции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая объявила распространение вируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Учитывая соседство с Китаем, Россия действует правильно.

«Лучше предупредить всегда», — сказал Мурашко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 января движение через 16 пунктов пропуска на российско-китайской границе приостановлено из-за риска завоза в РФ коронавируса. Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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