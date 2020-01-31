Москва, , 12:43 — REGNUM Положения нового Кодекса об административных правонарушениях о повышении штрафа за превышение скорости с 500 рублей до 3 тыс. рублей оторваны от реальности и антисоциальны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Это антисоциальный, возмутительный и недопустимый штраф», — заявил Нилов, подчеркнув, что его фракция не будет поддерживать нововведение.

Такие размеры штрафов противоречат тому, что говорил президент РФ Владимир Путин, уверен Нилов. Так, напоминает он, когда речь шла о медицинской справке для водителей за 5 тыс. рублей, президент обратил внимание, что это почти половина МРОТ, и такие цены недопустимы.

«Здесь штрафы, получается, составляют четверть МРОТ. И при этом мы знаем, что у нас безобразно работают системы фото‑ и видеофиксации — примером служит недавний пример в одном из регионов, когда малолитражную машину привлекли к ответственности за то, что ее средняя скорость больше 300 км в час. При такой скорости эта машина бы просто развалилась», — отметил Нилов.

По его словам, прежде чем повышать штрафы, необходимо разобраться с работой камер на дорогах.

«Пока у нас не будет порядка с установленными камерами, пока не уберут частников, пока это не прекратит быть бизнесом, ни о каком повышении штрафов речи быть не может», — заявил Нилов.

По его словам, при 20 млн граждан, живущих за чертой бедности, и МРОТ в 12 тыс. рублей повышение штрафов лишь увеличит количество бедных граждан в стране.

«Мне кажется, что те, кто писал этот новый кодекс, живут в отрыве от реальной жизни, им надо проехать по российской глубинке и увидеть, как живут люди и как зарабатывают регионы и коммерческие структуры на установке этих камер», — отметил Нилов.