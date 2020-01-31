Копенгаген, , 12:21 — REGNUM Суд в Дании принял решение о продление срока тюремного заключения гражданке Латвии Кристине Мисане, пишет портал LSM.

По данным журналистов, решение суда связано с тем, что представители ЮАР, в отведённый законом 30-дневный срок, не забрали гражданку Латвии для отбытия наказания.

Напомним, Мисане должны выдать ЮАР, по запросу этой страны в связи с «похищением детей» у её бывшего супруга. Кристине Мисане в Южной Африке грозит 15 лет тюремного заключения. В Латвии за подобный поступок предусмотрен месяц тюрьмы.

Родственники женщины и общественные активисты выступают за то, чтобы Дания не выдавала ЮАР гражданку Латвии. Датская сторона получила заверения от ЮАР, что Мисане будет находиться в камере с 18 другими заключёнными и ей будет гарантировано 4,4 квадратных метра личного пространства.