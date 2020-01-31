Рига, , 12:21 — REGNUM Прерванную ранее на неопределённое время работу латвийско-российской комиссии историков по изучению событий XX века стоит возобновить. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.

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«Лично я считаю, что такая двусторонняя комиссия была бы полезна», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил о существовании похожих рабочих форматов, которые существуют между Россией и Германией, Россией и Финляндией и Россией и Литвой, пишет Baltnews. При этом посол отметил, что такая форма работы не гарантирует стопроцентного согласия между сторонами по вопросам истории. Однако, по его словам, если читателю обозначат схожесть взглядов, а в случае расхождений представят позиции обоих государств, то это даст ему возможность самому сделать вывод.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о создании российско-латвийской комиссии историков была достигнута в ноябре 2010 года, в ходе визита в Москву тогдашнего президента Латвии Валдиса Затлерса. Первоначально сопредседателем комиссии с латвийской стороны был назначен академик Янис Фрейманис, однако в мае 2013 года его на этом посту сменил профессор Анатолий Зунда.

Позднее, летом 2014 года, в связи с событиями в России и на Украине Латвия в одностороннем порядке прервала работу комиссии, хотя все остальные совместные комиссии историков России и других европейских стран деятельность не прекратили. Как заявил тогда Зунда, работа этого органа на данный момент «невозможна по моральным соображениям».