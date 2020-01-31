Ростов-на-Дону, 31 января 2020, 12:18 — REGNUM Ростовский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, которая пыталась оспорить освобождение из-под домашнего ареста министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской.
ИА REGNUM ранее сообщало, что 28 января 2020 года подследственная глава донского минздрава вышла на работу. Решение об отмене домашнего ареста принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.
При этом Татьяна Быковская по-прежнему является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.
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