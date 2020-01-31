Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM Новую учебную дисциплину «Основы добропорядочности» во всех школах Казахстана предложил ввести председатель агентства республики по противодействию коррупции Алик Шпекбаев 31 января на заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что с 2020 года в стране также планируется ввести рейтинг публичной добропорядочности государственных органов, который будет показывать их открытость, прозрачность, подотчетность, инклюзивность и клиентоореинтированность.

«Добропорядочность должна стать ключевым нравственным ориентиром не только на госслужбе, но и в бизнесе», — считает Шпекбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января прошла коллегия агентства Казахстана по противодействию коррупции, участники которой обсудили основные проблемы и направления борьбы с коррупцией.

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