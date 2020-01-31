Москва, , 12:14 — REGNUM В КоАП вводятся кардинальные изменения, которые могут серьезно «ударить по кошельку» российских водителей, заявил корреспонденту адвокат Владимир Постанюк, комментируя возможное уввеличение штрафов за нарушение скоростного режима автомобилистами.

«Возможно, увеличение штрафов за превышение скорости в шесть раз позволит стабилизировать ситуацию на дорогах, поскольку большинство граждан, теперь не станут давить на газ, даже не умышленно.

Однако, считаю, что увеличение размера штрафа в шесть раз, это очень серьезное решение, и даже 50-ти процентная скидка не порадует большинство граждан.

Порой может прийти штраф за превышение скорости в 21−23 км/ч (в настоящее время штраф 500 руб, со скидкой 250 руб.), из мест, откуда водитель и не подозревал, думая что ехал без нарушения.

После увеличения штрафов, водители станут бдительнее. Граждане станут внимательней следить за ситуацией на дороге и обращать внимание на дорожные знаки — ограничители скорости.

Также ужесточили наказания за вождение в нетрезвом виде, что, несомненно, является верным решением, поскольку употребление алкоголя и вождение — несовместимые понятия.

Возможно, ещё какие-то изменения будут внесены в новый проект КоАП РФ, стоит привыкать к новым правилам ПДД уже сейчас», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая редакция КоАП предполагает серьезное увеличение штрафов за нарушение скоростного режима автомобилистами.

Читайте также: Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости