Пекин, , 12:14 — REGNUM В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут. Об этом 31 января сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что экспресс-тест был разработан сотрудниками Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае зарегистрировано 7711 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Умерли 170 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что главное правило, чтобы существенно снизить риск заражения, — тщательно мыть руки после посещения общественных мест. Не прикасаться к лицу грязными руками. Надевать одноразовую медицинскую маску в местах скопления народа. Избегать близких контактов при проявлении признаков ОРВИ (насморк, кашель и т. д.).

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