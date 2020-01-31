Пермь, , 12:10 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба проводит проверку рекламы препарата «Ремантадин» как средства лечения китайского коронавируса. Объявление об эффективности препарата появилось в одной из аптек сети «Аптека от склада», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

В антимонопольном ведомстве отметили, что в инструкции не указано о возможном и эффективном использовании препарата против «китайской пневмонии».

«Чтобы определить достоверность представленных в рекламе сведений об эффективности препарата в лечении коронавируса, Управление подготовит запросы в министерство здравоохранения Пермского края, а также в Пермский государственный медицинский университет», — сказала замглавы УФАС по Прикамью Марина Кудрявцева.

Напомним, в Китае зафиксирована вспышка заболевания, вызванного новым видом семейства коронавирусов. Заболевание диагностировано у нескольких сотен людей. Есть смертельные случаи. «Китайская пневмония» распространилась за пределы Китая.