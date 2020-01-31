Москва, , 12:09 — REGNUM Рейтинг самых распространенных в российском автопарке автомобилей Lada на начало 2020 года составили эксперты «Автостат Инфо».

Так, первенство в этом топе принадлежит Lada 2107. В стране насчитывается порядка 1 666 962 автомобилей этой модели. Второе место принадлежит Lada 2109, чья численность достигла 1 408 200 единиц. Замыкает тройку лидеров Lada 2106 — 1 292 174 экземпляра.

На четвертом и пятом местах находятся соответственно внедорожник Lada 2121 (982 512 шт.) и Lada 2110 (837 699 ед.).

Кроме того, в десятку самых распространенных машин марки Lada в России входят также: Lada 2114 (812 753 шт.), Lada 2190 Granta (671 171 шт.), Lada 2105 (638 412 шт.) и Lada 2115 (590 305 шт.).

Напомним, доля автомобилей иностранных брендов в России составляет 61,2%. На начало 2020 года их количество в нашей стране составляет 26,2 млн единиц.

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