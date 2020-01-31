Гатчина, Ленинградская область, , 12:09 — REGNUM В километре от поселка Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области местные жители обнаружили свалку из медицинских отходов и шприцов. Об этом очевидец сообщил в социальной сети.

Шприцы (цитата группы «ДТП и ЧП") Vk.com/spb_today

Как сообщает интернет-пользователь, опасный мусор найден в нескольких сотнях метров от полигона «Новый Свет Эко», который официально принимает коммунальные отходы, производственный и промышленный мусор и грунт для рекультивации. Несанкционированная свалка медицинских отходов класса «В» располагается всего в километре от жилой застройки.

«Медицинские материалы класса B считаются возможными источниками распространения эпидемий и утилизируются на специальных площадках», — отмечает автор сообщения.

Добавим, в настоящий момент деятельность ООО «Новый Свет — Эко» ведется под контролем администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе, департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. Полигон занимает территорию площадью 43 га и принимает до 900 тысяч тонн отходов в год.