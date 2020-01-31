Улан-Батор, , 12:07 — REGNUM Решение о закрытии всех пунктов въезда на границе с Китаем из-за угрозы распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, приняло правительство Монголии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба монгольского правительства.

Также уточняется, что пункты въезда на монгольско-китайской границе будут закрыты до 2 марта и указывается, что до этой же даты ограничиваются в своих поездках в Китай и граждане страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января власти Монголии распорядились закрыть все образовательные учреждения страны и переходы через монгольско-китайскую границу, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.