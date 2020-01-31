Москва, , 12:03 — REGNUM Жители России рассказали о роли Конституция в жизни страны. 27% граждан уверены, что главный документ гарантирует права и свободы граждан, показал опрос «Левада-центра».

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По мнению 24%, Конституция РФ поддерживает порядок в деятельности государства. 15% считают, что Конституция является для президента средством, позволяющим контролировать Госдуму.

Мнением о том, что Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается, достигло максимального значения за последние 10 лет — в 2019 году 30%. Затруднились ответить 4%.

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года. Опрошены 1603 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, 80% граждан знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20%.

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