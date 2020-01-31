Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Продукты из Китая не несут опасности заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 30 января заявил глава минсельхоза Грузии Леван Давиташвили.

Комментируя журналистам эпидемиологическую ситуацию в стране, министр сельского хозяйства отметил, что в Грузии учитывают все рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В соответствии с рекомендациями, мы ввели ограничения на ввоз живых животных. Что касается других видов продовольствия, то они не представляют угрозы», — сказал Давиташвили.

Ранее сообщалось, что в Грузии наблюдают за четырьмя пациентами инфекционной больницы, которые прибыли из Китая.

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