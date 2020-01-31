Додома, , 12:02 — REGNUM Премьер-министр Танзании выступил с просьбой к родителям и попечителям обучающихся в Китае танзанийцев не разрешать им возвращаться в свои учебные заведения после каникул из-за вспышки коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

«Мы полагаем, что детям не следует возвращаться туда, пока мы не получим дипломатической информации о распространении болезни (коронавируса)», — заявил премьер-министр Танзании Кассим Маджалива, отвечая на вопросы в парламенте.

Он добавил, что в настоящее время правительство Танзании сотрудничает с диппредставительством страны в Китае, чтобы получить больше оперативной информации.

Со своей стороны, министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму заявила, что в восточноафриканской стране не было зафиксировано подтвержденных случаев коронавируса.

По официальным данным, в настоящее время в Китае обучается около 420 граждан Танзании, 200 из которых приехали в восточноафриканскую страну на каникулы до того, как произошла вспышка коронавируса.

Как отмечают репортеры, оставшиеся в Китае студенты обратились в посольство Танзании с просьбой вернуться на родину, однако им было отказано из-за опасения распространения коронавируса.