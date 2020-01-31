Москва, , 11:54 — REGNUM При выполнении поручения президента России Владимира Путина провести анализ уголовных дел о защите чести и достоинства из-за постов в интенернете, необходимо разобраться, где есть уголовная составляющая, а где — просто циничное и аморальное поведение. Об этом ИА REGNUM заявил лидер «Сильной России» Антон Цветков.

Комментируя поручение президента, он подчеркнул, что нужно продумать механизм реальной защиты граждан.

«Действительно, в интернете огромное количество оскорблений, хамства и клеветы. Но нужно смотреть — где есть уголовная составляющая, а где — просто циничное и аморальное поведение. И важно, с одной стороны, продумать механизм реальной защиты граждан от оскорблений, шантажа и клеветы. А с другой — не устраивать «охоту на ведьм», не перейти эту тонкую грань, когда человека могут привлечь к уголовной ответственности за объективную критику или выражение своего мнения. И очень правильно, что президент поручил провести анализ практики по подобным уголовным делам не одному, а нескольким ведомствам», — подчеркнул Цветков.

Он отметил, что подобный подход позволит получить взвешенную и объективную картину, и избежать необоснованных преследований граждан в будущем.