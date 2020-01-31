Ньюпорт-Бич, США, , 11:47 — REGNUM В сети появился релизный трейлер ремастера (версия с обновлёнными графикой и звуком) игры Wasteland. Его опубликовали 30 января на YouTube-канале компании inXile Entertainemnt.

Релиз игры состоится 25 февраля 2020 года. Обновлённая версия Wasteland будет доступна на PC и Xbox One.

Напомним, Wasteland — это ролевая игра, вышедшая в 1988 году. Она была высоко оценена критиками и стала прародителем жанра «постапокалиптических игр» — таких как Fallout.

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