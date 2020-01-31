Владимир, , 11:45 — REGNUM Во Владимире в отношении заместителя главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александра Певунова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, Певунов получил деньги за то, что помог коммерсантам при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования. Дело было возбуждено отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России.

Заместителя главврача поместили под домашний арест.