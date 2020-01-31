Рязань, , 11:51 — REGNUM Первую операцию по трансплантации роговицы глаза провели в областной клинической больнице Рязани. Пациенту пересадили биоматериал из донорских тканей глазного банка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Уникальную операцию для региона провёл руководитель рязанского офтальмологического центра Александр Колесников. Ему ассистировали врач 2-го офтальмологического отделения ОКБ Александр Севостьянов и профессор кафедры офтальмологии ФМБА России, директор глазного банка «АйЛаб» Андрей Золоторевский. Острота зрения у пациентки — молодой девушки 22 лет — составляла всего 9%. Пересадка роговицы позволит ей максимально вернуть зрение и улучшить качество жизни.

Операция прошла успешно. Пациентку ждёт реабилитация в условиях стационара, а затем амбулаторное наблюдение врачей. Подобные оперативные манипуляции будут внедрены в практику областной больницы.