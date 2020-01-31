Новосибирск, , 11:40 — REGNUM В Следственном управлении СКР по Новосибирской области рассказали подробности задержания начальника следственного отдела.

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«Руководитель следственного отдела и адвокаты задержаны в ходе проведённых сотрудниками следственного управления совместно с УФСБ России по Новосибирской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объёме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу, — рассказали в ведомстве. — Следователи СК России по Новосибирской области намерены ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления».

Ранее иа сообщало, что руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела СКР Новосибирской области Юрия Л. задержали за взятку 1,5 млн рублей, вместе с ним задержаны два адвоката.