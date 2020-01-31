Улан-Удэ, , 11:39 — REGNUM Представители коренных малочисленных народов севера (КМНС) в Бурятии пожаловались на давление из-за отказа поддержать замену вылова омуля денежной компенсацией. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

В частности, уголовному преследованию подверглась председатель филиала Ассоциации КМНС в Северобайкальском районе Галина Рогова. На встрече с министром внутренних дел Бурятии Олегом Кудиновым она рассказала, что этому предшествовали обвинения в адрес эвенков о браконьерской добыче рыбы и её реализации.

«Министр О.Ф. Кудинов, по итогам обсуждений, поручил провести служебную проверку по заявленным доводам. Обращение Роговой Г.Ф. остается на контроле омбудсмена», — отметили в аппарате.

Напомним, ранее сообщалось о запрете Росрыболовству проверять количество выловленной на Байкале рыбы у представителей малых народов. Приказ руководства Ангаро-Байкальского территориального управления агентства был признан нарушающими их права.

Добавим также, с первого октября 2017 года действует запрет на промышленную ловлю байкальского омуля. Это решение объяснялось тем, что за последние двадцать лет биомасса рыбы снизилась в три раза и остается на низком уровне. Несмотря на это, как сообщало ИА REGNUM, рыба продолжает поступать в продажу в Бурятии и Иркутской области.

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