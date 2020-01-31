Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за быстрого распространения коронавируса из Китая бортпроводники и пилоты американских авиакомпаний требуют прекратить полёты в КНР. Об этом 31 января сообщает агентство Reuters.

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Так, судебный иск с соответствующим требованием подготовили пилоты авиакомпании American Airlines. Представляющая интересы пилотов этого авиаперевозчика в судебной инстанции Объединённая ассоциация пилотов (APA) в иске, поданном в суд Техаса, заявила о «серьёзных и во многих отношениях до сих пор неизвестных угрозах здоровью, создаваемых коронавирусом».

Президент ассоциации Эрик Фергюсон призвал пилотов, назначаемых на рейсы США — Китай, отказываться от выполнения полётов.

Напомним, American Airlines ранее объявила об отмене рейсов из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай, при этом пока продолжает полёты из Далласа.

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Пилоты крупнейшей американской авиакомпании в Китае United Airlines также беспокоятся за свою безопасность. Согласно меморандуму профсоюзов, они будет иметь право отказаться от полётов без оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 января, по итогам экстренного совещания Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заражения новым типом пневмонии превысило 9,7 тыс. человек по всему миру, а число летальных случаев достигло 213. Коронавирус из китайского Уханя уже добрался до 18 стран. Больше всего случаев заражения вирусной инфекцией отмечено в Таиланде, Гонконге, Японии и Сингапуре.