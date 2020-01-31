Бужумбура, , 11:39 — REGNUM Четыре журналиста Агнес Ндирубуса, Кристина Камикадзи, Теренс Мпозенци и Эгиде Хариримана были приговорены к двум с половиной годам лишения свободы в Бурунди. Об этом передает ВВС Great Lakes.

По последним данным, местный суд признал подозреваемых виновными в «угрозе безопасности государству». Они также были оштрафованы на один миллион бурундийских франков (530 долларов США) каждый.

По информации журналистов телерадиокомпании, все четверо осужденных — журналисты газеты «Iwacu», которые были арестованы вместе со своим водителем в октябре 2019 года во время расследования боевых действий между правительственными солдатами и повстанческой группировкой возле конголезской границы.

Адвокат журналистов заявил, что они удивлены приговором и будут обжаловать решение суда.

«Мы предоставили суду доказательства того, что журналисты просто исполняли свои профессиональные обязанности», — заявила журналистам адвокат Клемент Ретиракиза.

В соответствии с заявлением правозащитной организации Human Rights Watch, все четверо были привлечены к ответственности за выполнение своей работы. Однако прокурор сообщил сотрудникам СМИ, что журналистов задержали не из-за их профессиональной деятельности.

Напомним, что ранее в этом месяце парламент ЕС осудил правительство Бурунди за «запугивание, нарушение и преследование без реальных обвинений независимых журналистов, оппозиционеров и правозащитников».

Правозащитные организации обвиняют правительство Бурунди в подавлении свободы средств массовой информации. С 2018 года в Бурунди запретили вещание VOA и ВВС.

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