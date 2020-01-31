Кемерово, , 11:33 — REGNUM Очередь в детские сады Кемерова за три года сократилась вдвое, заявил на заседании Кемеровского городского Совета народных депутатов глава муниципалитета Илья Середюк.

«При поддержке губернатора в городе идёт строительство шести детских садов на 1 113 мест», — цитирует градоначальника А42.RU.

По данным Середюка, в 2017 году в Кемерове на очереди в дошкольные учреждения стояли 2 755 детей в возрасте до 3 лет, в 2019 году этот показатель уменьшился до 1 389.

Отметим, что в 2020 году в столице Кузбасса планируется начать строительство семи детских садов.