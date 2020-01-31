Токио, , 11:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Японии обратилось к своим соотечественникам с призывом не совершать поездки в Китай из-за угрозы распространения пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 201-nCoV. Об этом 31 января сообщает Associated Press (АР).

Также во внешнеполитическом ведомстве Японии рассказали об угрозе дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и отметили, что такие же рекомендации по поводу поездок своих граждан в Китай ранее дали США и целый ряд других стран.

При этом АР напоминает, что ранее японское министерство иностранных дел ограничивалось только ограничениями для своих граждан на поездки в город Ухань, который стал эпицентром пневмонии нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперативный межведомственный штаб для противодействия распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, был создан в Нижегородской области.