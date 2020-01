Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Компания Wizards of the Coast основала новую студию по разработке видеоигр под названием Archetype Entertainemnt. Ей будут руководить ветераны Bioware, сообщил Polygon 30 января.

К Archetype Entertainment присоединились опытные разработчики из Bioware: Джеймс Олен, Чэд Робертсон, Джесси Скай и Дрю Карпишин. Сообщается, что они займутся созданием научно-фантастической ролевой игрой в «совершенно новой вселенной».

Напомним, Bioware — это канадская студия-разработчик видеоигр. Наиболее популярными её творениями являются: Mass Effect, Dragon Age и Star Wars: Knights of the Old Republic.

