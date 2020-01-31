Самара, , 11:25 — REGNUM Генерального директора ООО «Самарская тепловая компания» подозревают в уклонении от уплаты налогов в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, с начала 2015 по конец 2017 года подозреваемый заключил фиктивные договора с другими организациями для того, чтобы преднамеренно снизить сумму налогооблагаемой базы по НДС.

Таким образом, считают следователи, мужчина уклонился от уплаты НДС на сумму свыше восьми миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

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