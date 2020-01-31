Москва, , 11:24 — REGNUM Высота снежного покрова в Москве достигла 11 см — максимального за нынешнюю зиму значения. Об этом сообщает 31 января представитель метеобюро столицы.

Около 12% месячной нормы осадков, а это 5 мм, выпало в Москве в течение суток 30 января. Данные о высоте снежного покрова получены с главной метеостанции города на ВДНХ.

Прежний максимум снежного покрова был зафиксирован 29 января, это были 8 см. Годом ранее в Москве к 1 февраля высота сугробов приближалась к 40 см, уточняет «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в столице ожидается облачность, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха составит −1… +1 °С.

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