Пермь, , 10:54 — REGNUM Фигурант громкого уголовного дела о гибели пяти человек в пермском мини-отеле «Карамель» Сергей Щербаков обратился с открытым письмом к общественности, сообщают СМИ.

В письме Щербаков указал на опасения, что его могут сделать основным фигурантом резонансного дела, а остальные должностные лица уйдут от ответственности.

Автор открытого письма попросил прощения у пострадаших, а также родственников погибших постояльцев: «Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло в этом отеле. Я сижу и реву в данный момент, потому что не могу поверить в то что произошло. За вас всех, погибших и пострадавших, я поставил свечи в церкви и помолился. Я верю, в то что меня услышали там».

Также прощения он попросил и у инспектора пожарного надзора, который также был задержан по делу о гибели людей в гостинице. «Этот сотрудник МЧС привлечен в качестве подозреваемого по этому делу. Я хочу сказать, что этот сотрудник добросовестно выполнил свою работу: он вышел на место, выдал мне предписание и установил срок для устранения нарушений», — сказал Щербаков.

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Он заявил, что не признает себя виновным по делу о коммунальной аварии, в результате которой погибли люди. «У меня есть четкие и неоспоримые доказательства своей невиновности в произошедшей аварии», — подчеркнул коммерсант. Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что готов нести ответственность, но не хочет, чтобы за бездействия и халатность третьих лиц был осужден только индивидуальный предприниматель. Щербаков выразил надежду на всестороннее и объективное расследование происшествия, получившего федеральную огласку.

«Я предпринимал все возможные действия для того, чтобы данная ситуация не произошла и уверен в том, что если бы труба 1962 года была вовремя взята на баланс и отремонтирована сотрудниками ООО «Пермская сетевая компания», или хотя бы сотрудниками управляющей компании «Профи дом» была произведена герметизация стены от попадания внутрь воды, данной трагедии можно было бы избежать. Я не хочу, чтобы в нашей стране случись что сажали просто ради того чтобы посадить. Особенно когда есть факты, которые прямо указывают на бездействие и противоправное поведение должностных лиц», — написал в финале открытого обращения Щербаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января в мини-отеле «Карамель», расположенном в пятиэтажном жилом доме по ул. Советской Армии в Перми, из-за прорыва системы отопления погибли пять человек, еще шесть получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Его расследует центральный аппарат СКР.

30 января в аэропорту Екатеринбурга задержан управляющий мини-гостиницы Сергей Щербаков, который был объявлен в розыск.

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