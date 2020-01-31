Калуга, , 11:57 — REGNUM В Калужской области принимаются меры по организации заслона для коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В рамках противоэпидемических мероприятий будет создан оперативный штаб, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM по материалам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве региона.

На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве региона Admoblkaluga.ru

По словам министра здравоохранения области Константина Баранова, медицинские учреждения обеспечены изолированными боксами и техникой. Выделены дополнительные средства на закупку современного оборудования и лекарственных препаратов.

«Вместе с органами Росздравнадзора и Роспотребнадзора, со всеми профильными министерствами и ведомствами мы готовы в полной мере и на самом современном уровне отразить опасность. Самое главное — не допускать хаоса и паники. Это не чума и не заболевание, которое приводит к стопроцентной летальности. Тем не менее, нужно быть бдительными и соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки и избегать мест массового скопления людей», — подчеркнул калужский министр.

В настоящее время больных коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в Российской Федерации не зарегистрировано.

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