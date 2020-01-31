Лондон, , 10:45 — REGNUM Европейское подразделение компании Sega теперь будет выпускать свои игры в картонных коробках из переработанного сырья. Об этом 30 января сообщил сайт gamesindustry.biz.

Первой игрой, выпущенной в такой коробке, станет Total War: Rome II — Enemy at the Gates Edition. Сообщается, что таким образом издатели хотят «подать пример всей индустрии».

Известно, что в коробках из переработанного сырья будут выходить только PC-игры. Проекты для консолей временно продолжат выпускать в пластиковой упаковке.

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