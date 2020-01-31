Новосибирск, , 10:45 — REGNUM «Вести Новосибирск» опубликовали видео экстренной госпитализации трёхлетней девочки с признаками ОРВИ, которая вернулась из Китая.

На кадрах видно, как ребёнка заносят в помещение на носилках. На специалистах спецодежда и маски.

«Её поместили в отдельную камеру — бокс. Такие устройства в Новосибирске подготовили в связи со страшной инфекцией, которая распространяется из Китая», — уточняет СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 30 января, в больницу Новосибирска с признаками ОРВИ госпитализирована трёхлетняя девочка, вернувшаяся с родителями из Китая. Биоматериал отправлен в новосибирском центре «Вектор», результат исследований будет известен сегодня, 31 января.

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