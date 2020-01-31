Москва, , 10:43 — REGNUM В Москве в 2019 году карту москвича получили около 70 тыс. человек предпенсионного возраста для получения льгот, сообщается на портале градоначальника.

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При оформлении карты москвича предпесионеры получили скидки в 7,5 тыс. столичных магазинах, участвующих в дисконтной программе, и бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

В мэрии отметили, что получить льготы по карте москвича женщины могут с 55 лет и мужчины — с 60 лет. Страховой стаж должен составлять не менее 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная карта москвича работает как банковская и заменяет полис ОМС.

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