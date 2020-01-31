Самара, , 10:45 — REGNUM Первую в Самарской области площадку для занятий спортивным туризмом открыли в Самаре. Об этом 31 января сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

По сообщению пресс-службы ведомства, площадку оборудовали в учебно-спортивном центре «Чайка» в поселке Управленческий.

По словам чиновников, на площадке можно будет проводить тренировки и соревнования по спортивному туризму. Теперь у Самары появилась возможность принять в начале марта первенство России по данному виду спорта.

Отмечается, что площадка была обустроена на средства областного бюджета.

Сообщается, что участники чемпионата Самарской области и первенства Самары по спортивному туризму на лыжных дистанциях уже ее опробовали.

По словам главы федерации спортивного туризма Самарской области Рафика Хакимова, спортсмены остались очень довольны.

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