Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Петербурге задержан сотрудник охранного предприятия, который избил пьяного мужчину резиновой дубинкой и выгнал из хостела. Через несколько дней мужчина оказался на Ладожском вокзале, где умер в туалете. О расследовании этого преступления сообщает 31 января пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Ладожский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

В конце октября 2019 года на Ладожском вокзале Петербурга в общественном туалете было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что мужчина скончался от травм, полученных им несколько дней назад. Поиски виновного в гибели человека велись в условиях неочевидности: следователям пришлось досконально изучить, чем занимался погибший в последние дни своей жизни, благодаря чему установили место получения им смертельных травм.

Оказалось, что за несколько дней до смерти потерпевший проживал в хостеле. Оттуда, в состоянии алкогольного опьянения, по жалобе администрации, его выпроводил сотрудник охранной фирмы. Благодаря кадрам видеонаблюдения личность чоповца также удалось быстро установить.

28 января был задержан охранник, который признался в содеянном и рассказал, как все было. В тот день он прибыл в хостел по сигналу тревожной кнопки. Пострадавший был пьян и не хотел уходить, поэтому чоповец применил силу и несколько раз ударил постояльца резиновой палкой в область жизненно-важных органов. Правдивость рассказа проверили и на «детекторе лжи», который показал, что охранник говорит правду.

«В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении управления.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).