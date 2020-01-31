Ирвайн, США, , 10:39 — REGNUM Ведущий геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан рассказал, как изменится его игра в ближайшие месяцы. Например, в ней появится экспериментальный режим «Лаборатория», сообщалось в ролике на YouTube-канале проекта 30 января.

«Лаборатория» — это новый режим, в котором игроки смогут увидеть, как разработчики меняют Overwatch. Так, в «экспериментальных» матчах у героев будет изменённый баланс, а некоторые особенности игры могут отличаться от оригинальной версии.

По словам Каплана, «Лаборатория» станет своеобразной заменой тестового сервера, на котором раньше выпускались все нововведения. При этом игроки, участвующие в экспериментальных матчах, всё равно будут получать награды за победу.

Overwatch — это многопользовательский соревновательный шутер от компании Blizzard Entertainment. Его релиз состоялся в 2016 году.

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