Москва, , 10:40 — REGNUM Горячую линию для российских студентов, которые проходят обучение на территории КНР, запустило из-за пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, Минобрнауки России. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки России запускает горячую линию для граждан РФ, обучающихся в университетах Китайской Народной Республики, и их родителей», — говорится в сообщении пресс-службы, приводимом ТАСС.

Также указывается, что в случае возникновения такой необходимости, проходящие обучение на территории Китая российские студенты могут обратиться по телефону +74 951 980 099 или адресу электронной почты line2020@minobrnauki.gov.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Китай из РФ отправили около семи тонн медицинских масок, перчаток и халатов, данный заказ связан со вспышкой коронавирусной инфекции.