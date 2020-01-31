Новосибирск, , 10:35 — REGNUM В Новосибирске в больницу с признаками ОРВИ госпитализирована трёхлетняя девочка, вернувшаяся с родителями из Китая, сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

«Семья отдыхала на острове Хайнань (Китай) и в четверг, 30 января, вернулась в Россию. В самолёте ребёнок почувствовал недомогание, на борту девочке измерили температуру, она оказалась слегка повышенной — 37,7, — пояснили в минздраве региона. — Все службы сработали чётко. Медики встретили самолёт, у девочки взяли анализы сразу по прилёту и повторно при поступлении в больницу».

Биоматериал отправили в новосибирском центре «Вектор», результат исследований будет известен сегодня, 31 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерством здравоохранения и управлением Роспотребнадзора региона приняты необходимые меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.

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