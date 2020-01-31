Амстердам, , 10:33 — REGNUM На железнодорожных вокзалах в Нидерландах будет полностью запрещено курение. В ближайшее время будут ликвидированы специальные зоны для курильщиков на всех вокзалах. Кроме того, Нидерландские железные дороги прекратят продажу табака в собственных привокзальных лавках.

В компании сообщили, что пассажиры регулярно жалуются на курение на вокзалах. Полный запрет должен вступить в силу 1 октября.

С 1 апреля в вокзальных лавках Нидерландских железных дорог прекратиться продажа табака. Кроме того, железнодорожная компания больше не будет заключать контрактов с торговыми сетями, продающим табак на вокзалах.