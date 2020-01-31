Нур-Султан, , 10:33 — REGNUM Мониторинг младенческой смертности в Казахстане выявил ряд системных проблем в министерстве здравоохранения республики. Об этом 31 января заявил председатель агентства Казахстана по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства.

По его словам, проблемы были выявлены в способе составления статистической отчетности и в оценке деятельности учреждений здравоохранения в целом. Эти вопросы планируется обсудить на уровне руководства республики, добавил Шпекбаев.

Отметим, проверки младенческой смертности в Казахстане были инициированы после резонансного случая со смертью младенца в перинатальном центре Атырау.

В октябре 2019 года заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула заявил, что врачи перинатального центра подозреваются в убийстве младенца, который по ошибке был оформлен как мертворожденный. По версии следствия, врачи не стали реанимировать младенца даже после того, как ребенок стал показывать признаки жизни.