Ярославль, , 10:33 — REGNUM В одной из школ Ярославля обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Школьное питание

Детский омбудсмен участвует во всероссийском мониторинге организации питания для детей с пищевыми особенностями в школах и детских садах.

Проверяющие обнаружили нарушения температурного режима горячих блюд при выдаче, существенное отклонение массы порций блюд. Кроме того, применяется разогрев блюд, суточные пробы отсутствуют. Сотрудники столовой и школы не смогли предъявить двухнедельное цикличное меню. Контракт с поставщиком питания не предусматривает отдельного меню для детей с пищевыми особенностями.

«Указанные нарушения недопустимы! Организации школьного питания должен оказываться повышенный контроль, прежде всего, в целях обеспечения безопасного питания детей. В установленные законом сроки будет вынесено мотивированное заключение» — прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

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