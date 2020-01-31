Барнаул, , 10:32 — REGNUM Министерство культуры Алтайского края отказало группе общественников, предложивших присвоить имя народного артиста и губернатора Михаила Евдокимова краевому колледжу культуры и искусств в Барнауле. Об этом сообщает телеканал «Толк» со ссылкой на авторов данной инициативы — представителей общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и краеведа Даниила Дегтярёва.

Общественники напомнили, что ранее будущий артист именно в этом учебном заведении учился на балалаечника. Мотивируя свой отказ, чиновники сослались на преподавателей колледжа, которые подняли архивы и выяснили, что Евдокимов пробыл в данном учебном заведении крайне непродолжительное время и в дальнейшем не поддерживал какую-либо связь с учебным заведением.

«Таким образом, достаточных оснований для присвоения данному образовательному учреждению имени Евдокимова нет», — говорится в ответе министра культуры Алтайского края Елены Безруковой.

По этому поводу глава отделения «Гражданского патруля» на Алтае Игорь Берг сказал, что подобные ответы, в которых любимого миллионами артиста считают недостойным для памятной таблички на стене учебного заведения, где он учился, пусть и недолго, лично ему кажутся странными.

«Из стен колледжа выпустилось немало отличников, которые в итоге не добились и сотой доли того, чего добился Евдокимов, и нам горько видеть подобное непонимание», — отметил общественник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2020 года Михаилу Евдокимову исполнилось бы 63 года. Попытки увековечить его имя в Барнауле предпринимались неоднократно. В ноябре 2017 года с инициативой переименовать площадь Сахарова (самую «народную» площадь Барнаула, давно ставшую излюбленным местом для массовых праздников и мероприятий) в площадь Евдокимова, выступил представитель алтайского отделения партии «Справедливая Россия» Владислав Вакаев.

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