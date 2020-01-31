Москва, , 10:33 — REGNUM Ни одного случая заражения пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в России на сегодняшний день не зафиксировано. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано (в России)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, за период мониторинга ситуации с пневмонией нового типа, специалистами ведомства выявлено 236 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг данные СМИ об обнаружении случая заражения данным заболеванием в Москве.