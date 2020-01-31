Москва, , 10:31 — REGNUM На портале правительства Москвы (mos.ru) появилась новая госуслуга. Москвичи смогут записаться на сдачу анализов в поликлиниках, сообщается на сайте градоначальника.

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Сначала нужно получить у врача направление на лабораторные исследования, а зетам записаться онлайн, выбрав удобные дату и время посещения.

Также во время записи пациенты увидят памятку о том, как правильно подготовиться к процедуре сдачи анализов. Новая услуга позволит сократить очереди в поликлиниках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на портале mos.ru создан новый специальный раздел «электронная медицинская карта».

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