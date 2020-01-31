Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В Китай отправили около семи тонн медицинских масок, перчаток и халатов. Заказ связан со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в логистической компании DB Schenker.

Первый груз ушел вечером 30 января и уже находится в КНР. В ближайшие дни в Китай отправится как минимум еще один груз весом 1,5 тонны с респираторами.

«Первой партией мы отправили более 5 тыс. упаковок медицинских халатов, а также 1 млн медицинских масок и одноразовые резиновые перчатки. Второй партией пойдут респираторы. Груз мы доставляем из Москвы в Шанхай, откуда он будет распределен по медицинским учреждениям», — рассказал генеральный директор DB Schenker кластера Россия/Евразия Айварс Тауриньш.

Маски отправили самолетом, принимающая сторона получает груз в течение 1−2 дней. В целом Тауриньш полагает, что не следует поддаваться панике и «каким-то образом ограничивать торговое взаимодействие с Китаем», поскольку грузы, приходящие оттуда, не могут стать переносчиками вируса, убежден он.

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