Лос-Анджелес, США, , 10:27 — REGNUM Трейлер четвёртого сезона Apex Legends разработчики посвятили Ревенанту — новому «играбельному» персонажу шутера. Ролик был опубликован 30 января на YouTube-канале игры.

Ревенант был наёмным убийцей и работал на компанию «Хаммонд Роботикс», которая со временем превратила его в смертоносного робота, не знающего пощады. Из-за неожиданного сбоя программы герой осознал, во что превратился, и решил отомстить своим «создателям».

Четвёртый сезон Apex Legends с подзаголовком «Ассимиляция» стартует 4 февраля 2020 года. Игроков ожидают новый персонаж, карта и «боевой пропуск» с множеством уникальных предметов экипировки.

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