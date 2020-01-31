Москва, 31 января 2020, 10:26 — REGNUM Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг данные СМИ об обнаружении коронавируса в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
«Результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. Таким образом, в Москве подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции нет», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В управлении отметили, что в столице исследования по выявлению коронавируса нового типа проводят две лаборатории.
«Подчёркиваем, из общего числа проведённых исследований коронавирус нового типа не выявлен ни у одного человека», — заявили в надзорном ведомстве.