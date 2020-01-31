Нытва, Пермский край, , 10:25 — REGNUM В Нытвенском районе Пермского края закрыт ночной клуб «Бункер». Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Ночной клуб находится в поселке Уральский. В настоящее время помещения на первом и втором этажах опечатали до устранения недостатков.

В ходе проверки выявлена эксплуатация светильников без плафонов или обернутых в ткань. Также установлено, что в клубе отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения, а эвакуационный выход завален мебелью и мусором.